المالية تقرر رفع سحب اليد عن موظفين بمصرف الرافدين

2023/09/14 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قررت وزيرة المالية طيف سامي، رفع سحب اليد عن الموظفين في مصرف الرافدين.

وأشارت وثيقة صادرة بتاريخ (13 أيلول 2023) وحصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها الى "قرار رفع سحب اليد عن موظفين بمصرف الرافدين".

وكانت وزير المالية طيف سامي قد قررت في وقت سابق، سحب يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من 20 مسؤولاً ومسؤولة وموظفين.

فيما اشارت مصادر مطلعة الى، أن "قرار سحب اليد كان على خلفية عمليات تلاعب ببيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي".