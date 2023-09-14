اليوم.. آخر بروفة تحضيرية للنوارس قبل الاستحقاق الآسيوي

2023/09/14 | 10:55 - المصدر: واع

بغداد – واعيواصل فريق الزوراء استعداداته في معسكر البصرة بلقاء الكهرباء ودياً، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، في إطار التحضير لمنافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وقــال عضو الهيئة الإدارية الناطق الإعلامي لنادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " مباراة الكهرباء الودية التي ستقام اليوم تعد آخر بروفة تجريبية للنوارس قبل ملاقاة العربي الكويتي في الثامن عشر من الشهر الحالي".وأضاف رشيد، أن" الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري حسام البدري، يطمح من خلال هذا اللقاء إلى تجهيز الفريق فنيا وبدنيا للموقعة الآسيوية، إذ ستتضح الرؤية الكاملة بشأن التشكيلة الأساسية أمام العربي"، مشيرا الى أن" الأبيض يتطلع لتحقيق بداية جيدة في المباراة الافتتاحية التي تعد بمثابة بوابة للمنافسة على الصدارة في المجموعة، التي تضم أيضا الرفاع البحريني والنجمة اللبناني، على الرغم من غياب الجمهور عن مؤازرة الفريق، بسبب عقوبة سابقة من لجنة الانضباط في الاتحاد القاري".