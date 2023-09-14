مسرور بارزاني يصل بغداد للاجتماع مع السوداني

2023/09/14 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وصل وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، الى العاصمة بغداد لبحث الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "وفد حكومة إقليم كردستان وصل، اليوم، العاصمة بغداد وبعد قليل سيعقد اجتماعه الأول مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "الوفد يضم نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، ووزير المالية اوات شيخ جناب، وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم، ورئيس ديوان الاقليم اوميد صباح".

وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس الاربعاء (13 أيلول 2023)، عزمه زيارة العاصمة بغداد، لمحاولة حل المشاكل العالقة بشكلٍ سلمي.