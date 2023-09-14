بارزاني يؤكد لممثلي مكونات كركوك بضرورة "اشتراك الجميع" بادارة المحافظة

2023/09/14 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اليوم الخميس (14 ايلول 2023)، على ضرورة حفاظ كركوك على هويتها كمدينة تعايش سلمي ومشاركة الجميع في ادراتها.

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "‏اجتمع في صلاح الدين مع ممثلي المكونات لمحافظة كركوك، حيث تبادل الحاضرون اثناء الاجتماع الآراء حول الأحداث الأخيرة في كركوك والأوضاع العامة في المحافظة و التحديات والتهديدات التي تواجه التعايش السلمي والاستقرار في محافظة كركوك".





وبحسب البيان، سلط بارزاني الضوء على "الأوضاع الحالية في كركوك"، مشددا على أن "تبقى هذه المدينة محافظة على هويتها كمدينة للتعايش السلمي والتآخي ومبينا في الوقت ذاته ضرورة ان يشارك الجميع في إدارة هذه المدينة واكد على ان جميع مكوناتها شركاء في هذه المدينة حاضرا ومستقبلا".

وطالب بارزاني الحاضرين بـ"الالتزام بالحوار والتفاهم والطرق القانونية والدستورية لحل كافة المشاكل التي تواجه المحافظة".