2023/09/14 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم

طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب بتقديم إقرار الذمة الماليَّة الخاصَّة بهم؛ وذلك تزامناً مع التحضيرات التي تقوم بها المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات؛ لإجراء انتخابات مجالس الانتخابات. وأكدت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان “استجابة المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإلزام مؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة بتقديم الإقرار، استناداً إلى المادة (16/ أولاً) من …