2023/09/14 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيسَ حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائبَ رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، والوفدَ المرافق لهما. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “بحث اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد، والمشاكل المالية والقانونية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد على ضرورة حلها وتأمين رواتب الموظفين […]

ظهرت المقالة الحلبوسي وبارزاني يبحثان المشاكل المالية والقانونية العالقة بين بغداد واربيل أولاً على ايرث نيوز.