2023/09/14 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/استقبل رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، في مكتبه اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني والوفد المرافق لهما. وذكر بيان لمكتب العبادي وتلقته ايرث نيوز “في بداية اللقاء، رحب العبادي بمسرور وقوباد، ثم أكد أهمية تظافر الجهود بين جميع الأطراف لإيجاد الحلول للإشكالات العالقة وفق الدستور، وأن […]

ظهرت المقالة العبادي يبحث مع مسرور بارزاني أهمية تظافر الجهود لإيجاد الحلول للإشكالات العالقة وفق الدستور أولاً على ايرث نيوز.