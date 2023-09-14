2023/09/14 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن رئيس الاتحاد عدنان درجال، اجتمع مع مسؤول في رابطة الدوري الإسباني “لاليغا” لتطوير الملاعب بالعراق. وذكر الاتحاد في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اجتمع اليوم الخميس في إسبانيا، مع المسؤول عن تهيئةِ أرضية الملاعب في لاليغا، وتناول الاجتماع التباحثَ بصُورةٍ مستفيضةٍ لتطوير أرضية الملاعب العراقيّة، […]

ظهرت المقالة اسبانيا تحتضن اجتماعاً لبحث تطوير ملاعب العراق أولاً على ايرث نيوز.