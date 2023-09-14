2023/09/14 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

اعتقلت وحدات مكتب مكافحة الاحتيال التابع لقسم شرطة مكافحة الجرائم، الخميس، شخص مطلوب لدى محكمة تحقيق محافظة بابل. وذكر بيان لشرطة السليمانية، أنه “بعد صدور مذكرة القاء القبض من قبل محكمة تحقيق بابل، ألقت مديرية شرطة السليمانية القبض على متهم مطلوب بموجب المادة 295، باشرت شرطة التحقيق والمتابعة واستطاعت وحدات مكتب مكافحة الاحتيال القاء القبض […]

ظهرت المقالة شرطة السليمانية تعتقل مواطنا بابليا وتعيده إلى محافظته.. ماذا فعل؟ أولاً على ايرث نيوز.