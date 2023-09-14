المندلاوي يؤكد أهمية تنشيط العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة

2023/09/14 | 17:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، أهمية تنشيط العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة على مختلف الصعد.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المندلاوي، استقبل العراقي الأصل سرباز البرزنجي، عمدة مقاطعة لامبث في مدينة لندن البريطانية والوفد المرافق له، بحضور عدد من النواب".وأكد النائب الأول، بحسب البيان،" على أهمية تنشيط العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة على مختلف الصعد ، ولا سيما المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن ضرورة تبادل الخبرات في المجالات الخدمية والتعليمية والصحية وغيرها".وأضاف البيان، أنه" تم الحديث عن الدور المحوري للعراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، واستعادته لمكانته من خلال قدرته على لعب دور الوسيط وتخفيف التوترات وجمع الفرقاء إلى طاولة واحدة".