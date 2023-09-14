الحلبوسي ومسرور بارزاني يؤكدان ضرورة حل المشاكل العالقة

2023/09/14 | 17:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ضرورة حل المشاكل العالقة.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب: إن" الحلبوسي استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان ونائب رئيس حكومة الإقليم السيد قباد طالباني، والوفدَ المرافق لهما".وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث الأوضاع السياسية في البلاد، والمشاكل المالية والقانونية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد على ضرورة حلها وتأمين رواتب الموظفين في أنحاء البلاد كافة".