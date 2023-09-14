إسرائيل تسبب أزمة رياضية في العراق: اتحاد الاثقال يستنكر "استنكار" الاولمبية

2023/09/14 | 17:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / استنكر الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، يوم الخميس، بشدة البيان الصادر من اللجنة الأولمبية العراقية والمحاولات "الخائبة" للتقليل من حجم الإنجاز العالمي، ومحاولة إفساد أفراح الجماهير الرياضية العراقية، للحدث الأهم والأبرز في تاريخ رياضة العراق.

وأحرز الرباع العراقي قاسم حسن بوزن 96 كغم، أمس الأربعاء، الوسام الذهبي الأول بفعالية الخطف في بطولة العالم المقامة في العاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي وصف بالإنجاز العالمي، لكونه يحدث للمرة الأولى بتاريخ هذه الرياضة.

وفي هذا الصدد، أوضح الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكوادر الإدارية والفنية والتحكيمية والرياضيين الأبطال يعلنون بشكل واضح وصريح رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتزامهم بالسياسة الرياضية العليا والتوجهات الرسمية الدولة في هذا الشأن".

وأضاف أن "عائلة رفع الاثقال في العراق تتشرف في تضحيات أبناء وعائلات القوات المسلحة والحشد الشعبي، للدفاع عن تراب العراق وكرامته تحت راية العراق في مواجهته للإرهاب وأعدائه".

وأشار إلى أن "رياضة رفع الأثقال من رياضات اللعبة النقطية ضمن مجاميع ولا تشهد منافسات مباشرة كبقية الألعاب الفردية مثل الملاكمة أو المصارعة أو غيرها من الألعاب التي عادة ما تكون منافسة مباشرة".

ولفت الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، إلى أن "اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية تضم جميع اللجان الأولمبية لدول العالم بما فيها اللجنة الاولمبية للكيان الصهيوني، وعادة ما يتوجب حضور اللجنة الاولمبية العراقية في كل مناسبة".

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قد استنكرت في وقت سابق من اليوم، قيام الاتحاد العراقي لرفع الأثقال بدفع رباع عراقي للمنافسة مع رباع إسرائيلي في بطولة العالم باللعبة التي تجري الآن في العاصمة السعودية الرياض.