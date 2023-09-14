السيد الحكيم يدعو لإنصاف الموظفين وكل شرائح المجتمع العراقي في كل مكان

2023/09/14 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

استقبلنا وفد حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة الأستاذ مسرور البارزاني رئيس حكومة الاقليم، وتم التباحث بمستجدات الشأن السياسي، حيث أكدنا أهمية الزيارات المتبادلة لطرح وجهات النظر والبحث عن حلول جذرية للأزمات العالقة، وجددنا دعوتنا لاستثمار المرحلة الحالية وحالة الاستقرار للذهاب إلى معالجات حقيقية معززة بالثقة وبتغليب المصلحة العامة من الجميع.

جددنا دعوتنا لإنصاف الموظفين وكل شرائح المجتمع العراقي في كل مكان، وبيّنا أهمية استكمال البنية القانونية للدولة العراقية التي تعضد النظام السياسي وتضمن حقوق جميع المواطنين، كما أكدنا أهمية الأخذ بالدستور باعتباره الوثيقة التي ارتضاها العراقيون وصوتوا عليها، وشددنا على ضرورة الحفاظ على الحياد الإيجابي للعراق في القضايا التي تتعلق بالمنطقة ودولها، وبيّنا أن التجارب أثبتت حاجة العراقيين لبعضهم، وقلنا أن أزمة داعش الأخيرة أثبتت حاجة العراق لإقليم قوي ومقتدر وكذلك حاجة الإقليم لعراق قوي آمن ومزدهر .