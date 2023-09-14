2023/09/14 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رصدت وزارة الموارد المائية، انخفاض الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية، الا انها وصفته بالانخفاض "البسيط"، فيما اشارت الى ان هذه المياه لاتتجدد ابدًا ولايمكن تعويضها.





وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث الرسمي للوزارة خالد شمال في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (14 ايلول 2023) إن" الوزارة أشّرت انخفاضا بسيطا في الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية وذلك يعود إلى قلة وانعدام تجدد تلك المياه في المناطق الصحراوية تحديدا"، لافتا إلى أن" الوزارة تؤكد على أهمية الحفاظ على تلك المياه وهي تراقب بشكل مستمر مدى استخدامها عبر مراكز الرصد الخاصة بمراقبة المياه".

وأضاف، أن "الوزارة حددت أربعة ملايين دونم للزراعة باستخدام مياه الآبار (المياه الجوفية) بسبب شح المياه السطحية في نهري دجلة والفرات"، مبينا أن "الوزارة تسعى إلى خفض حجم الأراضي الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية للحفاظ على تلك المياه".

وأشار، إلى أن "العراق يمتلك 15 مكمناً للمياه الجوفية وأهم هذه الخزانات المستخدمة في الزراعة هي الدمام وأم رضمة في الصحراء الغربية والجنوبية وهما الأكثر سحبا للمياه الجوفية من الخزانات الأخرى فضلاً عن مكامن أخرى هي انجانا وباي حسن والمقدادية".

ويمتلك العراق 5 ملايين متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة اي التي يمكن تعويضها من الامطار، فضلا عن الخزين الستراتيجي غير المعلوم الكمية الا انه عند استخدامه لايمكن تعويضه.

وتشير بيانات وزارة الموارد المائية الى وجود اكثر من 100 الف بئر، 80% منها لم تحصل على الموافقات الرسمية، مما ادى لاستخدام جائر للمياه.