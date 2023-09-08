وزير الداخلية يعلن نجاح خطة زيارة النجف وكشف عدد الزائرين (فيديو)

2023/09/14 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى زيارة وفاة الرسول (ص) في محافظة النجف الأشرف.

بينما أعلنت العتبة العلوية، عدد الزائرين بـ 4 ملايين و874 ألفاً و450 زائراً وفد الى النجف خلال الزيارة التي استمرت أربعة أيام (24- 28) من صفر.

وأحييت حشود الزائرين أمس في محافظة النجف ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (ص) وسط استنفار أمني وخدمي كما عطلت محافظات وسطى وجنوبية بالمناسبة اليوم الخميس.





rPZYjovzVUU