الفياض يؤكد ضرورة ادامة التنسيق في مناطق التماس بين المحافظات والإقليم

2023/09/14 | 23:20 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الخميس، حرصه على تعزيز الامن والاستقرار وادامة التنسيق في مناطق التماس بين المحافظات والإقليم.وذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الهيئة، فالح الفياض استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني لبحث عدة ملفات، وبحث الطرفان التعاون المشترك في الملفات الامنية للحفاظ على المكاسب المتحققة في الحرب ضد الارهاب".وأكد الجانبان، بحسب البيان، "حرصهما على تعزيز الامن والاستقرار وادامة التنسيق في مناطق التماس بين المحافظات والإقليم".