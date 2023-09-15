2023/09/15 | 00:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدران أمني وطبي، مساء الخميس، بتسجيل حالتي انتحار ووفاة نزيل داخل سجن "الحوت" ضمن محافظة ذي قار، فيما لقي أستاذ جامعي مصرعه بحادث سير في واسط.

وأبلغ المصدر الأمني، وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً أقدمت على الانتحار بتناولها مبيداً حشرياً داخل منزلها بمنطقة الحمام وسط مدينة الناصرية وسط ظروف غامضة، إلا أن محاولة انتحارها باءت بالفشل بعدما تمكن ذووها من إنقاذها ونقلها للمستشفى لغرض تلقي العلاج".

وأضاف أن "فتى يبلغ من العمر 14 عاماً أقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة حي الزهراء شرقي مدينة الناصرية"، مشيرا إلى ان"دوافع الانتحار مجهولة، فيما نقلت قوة أمنية جثة الفتى إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأوضح المصدر، أن "شجاراً مسلحاً اندلع بين طرفين في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، وانتهى بإصابة موظف حكومي يعمل في مديرية ماء قضاء الفهود، برصاصتين، دون معرفة أسباب الشجار".

ولفت المصدر، إلى أن "نزيلاً يبلغ من العمر 38 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، نتيجة إصابته بمرض الفشل الكلوي"، مبيناً أن "النزيل من أهالي العاصمة بغداد ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي واسط، أخبر مصدر طبي، الوكالة، أن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين الكوت وبغداد، قرب منطقة الدبوني، نتيجة انقلاب عجلة كانت تقل الدكتور في كلية الزراعة بجامعة واسط، محمد الأسدي، وأنهى حياته على الفور".

وبين المصدر، أن "فرق الإسعاف وبصحبة قوات الأمن، نقلت جثة الدكتور المتوفي إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لها".