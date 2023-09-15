وفاة امرأة كوردية يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة في بغداد

2023/09/15 | 00:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، وفاة امراة داخل طائرة اثناء العودة من العمرة، ما تسببت بهبوط اضطراري.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة معتمرة (بهية عمر) ذو 81 عاماً توفيت اليوم داخل الطائرة التي كانت تطير على سماء بغداد بعد تدهور حالتها الصحية".

وأضافت أن "بعد هذه الحادثة هبطت الطائرة بشكل اضطراري في مطار بغداد الدولي، وجثمان المراة موجود هناك"، مشيرة إلى أن "المديرية تحاول استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة الجثمان إلى مدينة أربيل وتسليمها لذويها".