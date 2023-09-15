مسرور بارزاني للحلبوسي: موظفو العراق يستلمون رواتبهم بانتظام وموظفو كوردستان يعانون

2023/09/15 | 00:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له في بغداد، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مشكلة رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وبحسب بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة وبالتفصيل، عن الأرقام والبيانات المتعلقة بحقوق مواطني إقليم كوردستان، مشدداً على أن متقاضي الرواتب في باقي العراق يستلمون رواتبهم كاملة، في حين يعاني مواطنو الإقليم من ضائقة مالية.

واشار بارزاني بحسب البيان؛ إلى أن دعم رئيس مجلس النواب ضروري لمعالجة المشاكل، الأمر الذي يتطلب حلاً جذرياً يضع حداً لقلق مواطني الإقليم بشأن حقوقهم.