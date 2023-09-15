استمتع بالقيادة: حقق أحلامك مع سيارات الركاب من دونغ فينغ

2023/09/15 | 00:49 - المصدر: دونغ فينغ

في الآونة الأخيرة، أُطلقت السيارة ماج (MAGE) في الصين، وهي سيارة جديدة إس يو في (SUV) مدمجة من فئة سيارات الركاب من دونغ فينغ. وهي مجهزة بأول علبة تروس من نوعها على مستوى العالم هجينة ذكية ذات 4 سرعات ومحرك هجين متميز بكفاءة حرارية تزيد عن 45٪، مما سيوفر خيارات أكثر تنوعا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سلسلة منتجات سيارات الركاب الشهيرة من دونغ فينغ والموجودة ضمن عائلة شاين (SHINE) مليئة بالشباب والحيوية والحماس لتكتسح العالم. يتميز طرازها المتمثل في شاين ماكس (SHINE MAX)، بشبكة تهوية أمامية على شكل ديجيتال رقمي ومصابيح أمامية LED على شكل عين العاصفة. التصميم الداخلي مبنى على أساس غير متماثل ولوحة تحكم مركزية كبيرة الحجم، كما أن الطول 4797 مم والعرض 1870 مم مما يُعطي المستخدمين مساحة كبيرة. قدرة MACH “1.5T+7DCT300”، والتي تصل القدرة القصوى فيها إلى 140 كيلووات وأقصى عزم دوران 300 نيوتن متر، وهي قدرة كبيرة تتميز بسلاسة نقلها.

إن السيارة هيوج (HUGE) باعتبارها تحفة أخرى من سيارات الركاب من دونغ فينغ تتميز بأنها تجمع الإلهام التصميمي “للرياح". إن تصميم شبكة التهوية الأمامية المستقيمة على شكل شلال تجعل شكلها عصري، كما أن شريط الإضاءة المدمج بأضواء LED النهارية "على شكل العلم المتموج من الرياح" وهو ما يشع بالقوة والأناقة. علاوة على ذلك، يأتي مساعد القيادة في السيارة هيوج (HUGE) بصورته القياسية مع "المقعد الملكي" - الذي يدمج مجموعة متنوعة من الوظائف المريحة مثل مسند الرأس المريح والمسند الكهربائي للساقين ومسند الظهر مع 10 سرعات تُضبط حسب الحاجة، وهو ما يمنح التقدير والمتعة للمستخدمين مع تجربة هجينة أفضل.

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سيارات الركاب TVC من دونغ فينغ

سيارات الركاب من دونغ فينغ

انطلاقًا من رسالة علامتنا التجارية "حقق أحلامك"، فإن سيارات الركاب من دونغ فينغ تلبي دائمًا طلب العملاء على المركبات ذات التطور المتزايد. في الوقت الحالي، فقد أُطلقت في الأسواق العالمية عائلة شاين (SHINE) بما فيها SHINE وSHINE GS وSHINE MAX، جنبًا إلى جنب مع AX7 MACH، على أن يتم استكمال تصنيع مصفوفة منتجات القدرة Mach، وسيأتي بعدها إطلاق طرازات النجوم مثل HUGE وMAGE. في ظل قدوم عصر قدرة دونغ فينغ الذكية، فستنضم العلامات التجارية الكهربائية الكاملة NANO وeπ قريبًا إلى عائلة سيارات الركاب من دونغ فينغ وستتواصل مباشرة مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ستلتزم سيارات الركاب من دونغ فينغ مستقبلًا بوضع العلامة التجارية "متعة القيادة المثيرة" مع الإشادة بكل من يسعى وراء شغف أحلامه، وتوفر باستمرار منتجات ذات جودة عالية وتكنولوجيا رائدة ومليئة بتجربة القيادة والتصميم الخارجي الرياضي حيث تبدأ حياة جديدة مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم!

بيانات التواصل: تشو هوي (Zhou Hui)

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