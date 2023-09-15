2023/09/15 | 02:10 - المصدر: واع

بغداد - واعأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، التزام العراق بالإتفاق الأمنيّ مع إيران.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حسين التقى رئيس الجمهوريَّة الإيرانيَّة إبراهيم رئيسي، في طهران، وجرى خلال اللقاء، بحث أهمّية تعزيز علاقات التعاون الثنائيّ بين البلدين الجاريين".وأضاف أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء الإتفاقيَّة الأمنيَّة وتنفيذها بالكامل، ونزع سلاح المجاميع المسلحة على الحدود العراقيَّة-الإيرانيَّة في كردستان العراق، كما ناقشا الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة، ودور الدول الإقليميَّة في حلِّ الأزمات، ومواجهة التحديات فيما بينها. فضلا عن التأكيّد على أهمّيَّة تضافر الجُهُود؛ لتخفيف حِدَّة التوتـُّر، والأزمات التي تُواجه المنطقة، وتغليب لغة الحوار؛ لعودة الأمن، والاستقرار إليها.وقال حسين بحسب البيان، أن "العراق ملتزم بالإتفاق الأمنيّ بين البلدين"، مشددا على "ضرورة الابتعاد عن إستخدام لغة العنف والهجوم على الأراضي العراقيَّة".من جانبه أعرب رئيسيّ عن "تطلـُّع طهران لإقامة أفضل العلاقات مع بغداد في مُختلِف المجالات، مُشيراً إلى أنَّ العراق شريك مُحترَم، ومُهمّ لإيران".وشدد على أنَّ العلاقات العراقيَّة-الإيرانيَّة علاقات تاريخيَّة قائمة وعلى مُختلِف الصُعُد التي تهمُّ الشعبين الجارين، مُبيِّناً: إنَّ إيران تدعم أمن، واستقرار ووحدة العراق.وفي الختام، قدم رئيسيّ الشكر لحكومة وشعب العراق على التنظيم الكبير للزيارة المليونيَّة إلى كربلاء المقدسة، مُعرباً عن شكره للشعب العراقيّ على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لزوار الإمام الحسين (ع).