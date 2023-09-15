إنريكي يوضح أسباب التخلي عن فيراتي

2023/09/15 | 08:25 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، أن ناديه سيقيم حفلا لتكريم لاعبه السابق (ماركو فيراتي) الذي انتقل إلى العربي القطري.وقال إنريكي في مؤتمر صحفي ان"فيراتي سيكون متواجداً في الملعب لتكريمه قبل مباراة نيس اليوم الجمعة حيث ستكون لحظة استثنائية له ولعائلته".وعلق المدرب بشكل صادم على قراره بالاستغناء عن فيراتي بقوله "لدي تشكيلة متوازنة وخيارات جيدة للغاية في خط الوسط".وأشار: "الآن يشارك (أوجارتي وفيتينيا وزاير إيمري) بشكل أكبر، ولكن هذا لا يعني أن الآخرين لن يشاركوا في المباريات".ونوه :"لدي خيارات عديدة متميزة في خط الوسط مثل (سولير وندور وفابيان رويز وإيثان مبابي) وأعتذر إذا نسيت بقية الأسماء".واستطرد لويس إنريكي :"اختيار ثلاثي الوسط يتحدد بناء على عوامل عديدة فلا توجد توليفة مثالية".وأتم : "كل اللاعبين المتواجدين حاليا في القائمة لديهم إمكانيات كبيرة".المصدر: كورة