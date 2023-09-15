مقتل واصابة شخصين والعثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد

2023/09/15 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، بمقتل شخص واصابة آخر بظروف غامضة وسط بغداد، فيما تم العثور على جثة مجهولة الهوية شرقي العاصمة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصا قتل واصيب آخر في ظروف غامضة قرب محال لتصليح السيارات في منطقة كسرة وعطش وسط بغداد".

واشار الى انه "تم نقل المصاب الى المستشفى، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وعلى صعيد متصل، اكد المصدر "العثور على جثة مجهولة الهوية عليها اثار اطلاقات نارية قرب قناة الجيش شرقي العاصمة بغداد"، مبينا أن "الجهات الامنية فتحت تحقيقا الحادث".