أسهم أوروبا تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد رفع الفائدة

2023/09/15 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، الجمعة، وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد قفزة حادة في الجلسة الماضية عقب إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينهي دورة رفع أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم شركات السلع الفاخرة المتأثرة بالصين بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من ثاني أكبر […]

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