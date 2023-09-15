2023/09/15 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت السلطات الصحية في الصين، الجمعة، إن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كوفيد-19 اعتبارا من 20 سبتمبر، بعد تسجيل قرابة 500 حالة إصابة الشهر الماضي. وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة (ب) وسيتم التعامل معه […]

ظهرت المقالة بعد تسجيل مئات الإصابات.. خطة صينية لاحتواء الفيروس المنتشر أولاً على ايرث نيوز.