2023/09/15 | 12:30 - المصدر: وكالة وطن

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور البارزاني والوفد المرافق له. وتباحث الجانبان في جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطبيق قرارات الحكومة المركزية التي من شأنها الحفاظ على الدولة العراقية القائمة تحت سقف الدستور والقانون. وأشار الشيخ الأمين إلى […]