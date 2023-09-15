2023/09/15 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نجح فريق علمي أميركي في جعل كلية خنزير معدّل وراثياً زرعها في جسم إنسان بحالة موت دماغي تُواصِل العمل لمدة قياسية بلغت شهرين، وأعلن الباحثون الخميس إنهاء التجربة. وقال مدير معهد زرع الأعضاء في مستشفى لانغون بجامعة نيويورك الذي أجريت فيه التجربة روبرت مونتغمري في بيان: “لقد تعلمنا الكثير خلال الشهرين المنصرمين من […]

ظهرت المقالة كلية خنزير في جسم إنسان.. تجربة تنتهي بنتائج “غير متوقعة” أولاً على ايرث نيوز.