2023/09/15 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت وزارة العدل، اليوم الجمعة، توضيحاً مطولاً حول الأنباء المتداولة عن خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أنه “تداولت بعض الاوساط السياسية والقانونية والاعلامية أخبارا حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية، ونود أن […]

ظهرت المقالة توضيح مُسهب من العدل حول قضية التحكيم ضد شركة “هورس” المصرية أولاً على ايرث نيوز.