بعد كشفه "برج السرطان".. الدعاوى القضائية تلاحق مسؤولا تصدى لماكنة الموت الصامتة

2023/09/15 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

شهدت محافظة ديالى في الاونة الاخيرة ارتفاع معدلات الاصابة بمرض "السرطان"، في ظل استمرار نقص العلاج والخدمات الصحية اللازمة لانقاذ حياة العشرات من المصابين. مسؤول حكومي لاحظ انتشار المرض بين ابناء منطقة محددة ما دفعه الى التحري ليكشف "برج السرطان"، فيما تلاحق الدعاوى القضائية قائممقام قضاء بعقوبة الذي اعلن الحقيقة للرأي العام.

وشهدت محافظة ديالى، خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية متكررة، مطالبة بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، حيث يعزو السكان ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان إلى تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.

برج السرطان والملاحقة القضائية

ويؤكد قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، اقامة دعاوى قضائية بحقه بعد كشفه "برج السرطان" في محافظة ديالى.

ويقول الحيالي لـ"بغداد اليوم"، إنه" استجابة لمناشدات الاهالي في منطقة المفرق غربي بعقوبة وبعد تسجيل 24 حالة اصابة بالسرطان في زقاق شعبي يحيط ببرج تابع لاحدى شركات الهاتف النقال تم مخاطبة البيئة وتشكيل لجنة من 6 فنيين".

ويضيف: " تبين أن البرج تم تحويله من محطة ثانونية الى رئيسة من دون إخبار الجهات ذات العلاقة، ما يعني زيادة في الترددات واضافة اطباق مشعة".

ويوضح، أن" تحركه لكشف الواقعة امام الرأي العام والسعي الى انصاف الاهالي خاصة وان بعض المرضى بالسرطان توفوا مؤخرا دفع الشركة الى رفع دعاوى قضائية بحقه بتهم التشهير والتحريض على الرغم من أن كل الادلة تدينها وهناك غضب شعبي بسبب مخالفاتها والتي تسببت بمآسي داخل عشرات المنازل".

ابراج الاتصالات وارتفاع الاصابات

ويشير قائممقام بعقوية الى أن" ملف ابراج السرطان يجب أن يؤخذ باهتمام بالغ خاصة وان مخالفة الشروط البيئة من قبل بعض الشركات تعني زيادة في معدلات الاصابة بالسرطان والتي يدفع ثمنها البسطاء"، مؤكدا أن "اجراء تقييم شامل وموضوعي لكل ابراج الاتصالات في ديالى مطلب شعبي وعادل من اجل تفادي تكرار ماحصل في المفرق".

وفي دراسة سابقة أجراها برنامج علم السموم الوطني الأمريكي على مجموعة من الفئران والجرذان لمعرفة تأثير طاقة التردد الراديوي على أجسامهم بالكامل لمدة 9 ساعات في اليوم، والتي بدأت قبل الولادة واستمرت لمدة سنتين أي ما يعادل 70 عاما للبشر.

وجدت الدراسة زيادة في خطر الإصابة بالأورام التي تسمى الشونوما السرطانية الخبيثة في القلب في ذكور الجرذان التي تعرضت لإشعاع الموجات الراديوية.

ووفقاً للاتفاقيات المبرمة مع شركات الاتصال، يجب عليها الالتزام بعدم وضع أبراج رئيسة داخل مناطق سكنية، وأن تكون في مناطق غير مأهولة بعيدة عن المناطق السكنية وفقاً للاتفاقيات، الأمر الذي يضع تلك الشركات تحت طائلة القانون في حال المخالفة.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات