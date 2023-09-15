تكليف حكمين دوليين لقيادة مباريات دورة الألعاب الآسيوية

2023/09/15 | 15:35 - المصدر: واع

بغداد - واعكلف الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم الحكمين الدوليين العراقيين (يوسف سعيد وحسين فلاح) لقيادة مباريات دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين للفترة من (16) أيلول الحالي ولغاية الثامن من شهر تشرين الأول المقبل.وذكر بيان مقتضب للقناة الاعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة ان " الاتحاد الاسيوي كلف الحكمين الدوليين العراقيين (يوسف سعيد وحسين فلاح) لقيادة مباريات دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين للفترة من الـ(16) أيلول الحالي ولغاية الـ(8) تشرين الأول المقبل.