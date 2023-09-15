2023/09/15 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

تواصل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في مدينة درنة وباقي المناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات جهودها في البحث عن مفقودين وإخراج أحياء من وسط الركام، مع تأكيدات الصليب الأحمر بأنه لا يزال هناك أمل في العثور على ناجين في المناطق المنكوبة. كما تواصلت جهود انتشال الجثث المتناثرة في الشوارع وفي البيوت المتأثرة بالفيضانات. وأدّى تدفّق المياه ليلة الاثنين إلى انهيار سدّين في […]

ظهرت المقالة سيول ليبيا.. آمال بالعثور على ناجين وتحذيرات من تكدس الجثث أولاً على ايرث نيوز.