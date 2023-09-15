2023/09/15 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

تحدث خطيب وإمام صلاة الجمعة في مسجد الكوفة هادي الدنيناوي، اليوم الجمعة، عن ذكرى رحيل النبي محمد، داعيا السياسيين الى ترك الفساد والافساد في الارض. وقدم خطيب الجمعة بحسب بيان تلقته “ايرث نيوز”، “التعازي للمؤمنين والمؤمنات بذكرى رحيل النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) والذي أحيا ذكراه محيي الإسلام الولي الطاهر السيد محمد الصدر”. […]

ظهرت المقالة خطيب جمعة الكوفة يصوب نحو ساسة العراق: هلا تركوا الفساد والإفساد! أولاً على ايرث نيوز.