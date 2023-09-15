بشرط.. التعليم توافق على عودة المرقنة قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية (وثيقة)

2023/09/15 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة على عودة الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية.

وحصلت "بغداد اليوم" على وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ (15 آب 2023)، تضمنت موافقة الوزير نعيم العبودي على عودة الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية إلى الدوام الطبيعي على أن لا يكرروا الفعل هذا من جديد".

ووافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الأربعاء (30 آب 2023)، على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة المرقنة قيودهم.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان، أن" وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم، إلى المقاعد الدراسية للسنة الدراسية 2023/2022، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2023/9/14".

وأضافت، أن" الطلبة المشمولين بتقديم طلبات العودة إلى المقاعد الدراسية هم المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2023/2022 حصراً، في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة".

وتابعت، أن" القرار يستثني الطلبة الذين كان ترقين قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت، يوم الأحد (18 حزيران 2023)، قراراً باحتساب العام الدراسي 2022/2023 سنة عدم رسوب، فيما أستثنت الطلبة المرقن قيدهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية والتزوير.

وجاء في كتاب لوزارة التعليم، أنها" قررت احتساب العام الدراسي الحالي 2022/2023 سنة عدم رسوب، حرصاً منها على معالجة حالات الرسوب وترقين القيد للطلبة الدارسين في معاهد وكليات والجامعات الحكومية والأهلية وللدراستين الصباحية والمسائية".

واضاف، أن" احتساب السنة الدراسية 2022/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين ترقن قيودهم للسنة الدراسية المذكورة حصراً في الدراسات الاولية الصباحية والمسائية الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة باستثناء الطلبة المرقنة قيدهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية والتزوير وفقا للتعليمات الامتحانية النافذة، اما بشان الطلبة الراسبين بمواد التحميل فيتم التعامل مع حالاتهم وفقا لما جاء بالفقرة (11) من محضر الاجتماع السابع لهيئة الراي".

وأكمل، أن" تقديم طلبات العودة الى جامعتهم يكون اعتبارا من تاريخ صدور كتابنا، و يكون آخر موعد لاستلام الطلبات لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/8/31 ليتسنى للكليات / المعاهد اصدار اوامر ادارية بعودة الطلبة وبموعد كافي قبل بدء التقويم الدراسي للسنة الدراسية 2024/2023 المعمم بموجب كتابنا بالعدد ت م3/د/2935 في 2023/5/3 “، مشيراً إلى أن “احتساب السقف الزمني للطلبة اعتبارا من سنة العودة للدراسة".



