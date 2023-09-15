2023/09/15 | 16:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / يواجه المنتخب العراقي لكرة الصالات، نظيره اللبناني، يوم الأحد المقبل، في اولى مبارياته الودية ضمن معسكره المقام في العاصمة بيروت.

ومن المقرر أن يجدد منتخب العراق لكرة الصالات لقاءه الودي مع نظيره اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب العراقي، قبل خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تقام في أوزبكستان مطلع تشرين الأول المقبل.

ويواصل منتخب العراق تدريباته اليومية في صالة نادي الصداقة تحت قيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو، والطاقم المساعد له، بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أجرى في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الفرق المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا، ووقع منتخب العراق في المجموعة السابعة إلى جانب أوزبكستان (المضيفة)، وماليزيا وكمبوديا.