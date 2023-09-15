القبض على متهمين اجنبيين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية مزورة في الشلامجة

2023/09/15 | 16:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اجنبيين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية مزورة في منفذ الشلامجة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة، التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط مسافرين اجنبيين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية مزورة، قدرها مليونان وخمسة وسبعون ألف دينار عراقي حاولا إدخالها إلى البلاد".وأضافت، أنه " تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".