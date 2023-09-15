2023/09/15 | 16:45 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 12 مُتهما بمواد قانونية مختلفة في بغداد.

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قطعات الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع الجهد الاستخباري وضمن قواطع مسؤوليتها في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد ، تَمكنت من إلقاء القبض على 12 متهما بينهم امرأتان بمواد قانونية مختلفة ( القتل، المخدرات ، السرقة ، التزوير، الاعتداء، التهديد، خيانة أمانة، احتيال ) في مناطق (الغزالية، السيدية، الدولعي، جكوك ، مدينة الصدر، الشعب، الرشاد )".

وأضاف البيان، أنه "تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".