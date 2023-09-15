2023/09/15 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، شمول المرقنة قيودهم من المتورطين بحالات الغش والتزوير بالعودة الى مقاعد الدراسة. وذكرت في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “تنفي ما تتداوله بعض المنصات بشأن شمول المرقنة قيودهم من المتورطين بحالات الغش والتزوير بالعودة الى مقاعد الدراسة”.وأكدت أن “جميع قراراتها من هذا النوع لا تشمل هذه […]

ظهرت المقالة التعليم تكشف حقيقة موافقتها على عودة المرقنة قيودهم بسبب الغش والتزوير أولاً على ايرث نيوز.