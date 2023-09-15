2023/09/15 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إدراج شركة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة على قائمة “المنظمات الإرهابية”. وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة: “تم إعلان شركة “فاغنر” الروسية لتجنيد المرتزقة اليوم منظمة إرهابية بعد مرسوم إلى البرلمان في 6 سبتمبر الجاري”. وأضاف البيان: “يبدأ سريان مفعول المرسوم على الفور وسيصبح الانتماء إلى شركة “فاغنر” أو […]

ظهرت المقالة بريطانيا تدرج “فاغنر” على قائمة “المنظمات الإرهابية” أولاً على ايرث نيوز.