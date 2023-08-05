التعليم توضح بشأن المرقنة قيودهم من المتورطين بحالات الغش والتزوير

2023/09/15 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، ما تتداوله بعض المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شمول المرقنة قيودهم من المتورطين بحالات الغش والتزوير بالعودة الى مقاعد الدراسة.

وأكدت التعليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "جميع قراراتها من هذا النوع لا تشمل هذه الفئة المنصوص عليها بالعقوبات الانضباطية".

ودعت "المهتمين الى متابعة المواقع والصفحات الرسمية للوزارة لاستقاء القرارات والمعلومات الدقيقة".