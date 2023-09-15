النزاهة: صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال شهر آب

2023/09/15 | 17:45 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر آب الماضي.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهات القضائيَّة أصدرت (42) أمر قبضٍ واستقدام؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء"، مُوضحةً، أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (38) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-31/8/2023)، (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدام".وأضافت، أن "الأوامر شملت (2) من أعضاء مجلس النوَّاب الحالي، ووزيراً سابقاً و(3) أسبقين، ووكيل وزير حالياً، و(2) سابقين، إضافة إلى مُحافظين سابقين، كما شملت الأوامر(8) مديرين عامين حاليَّـين، و(14) مديراً عاماً سابقاً، و (4) أسبقين، فضلاً عن عضو مجلس مُحافظة سابق".