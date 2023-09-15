بالأرقام.. أدوية سامراء تعلن عن قيمة برنامجها الإنتاجي للشهر الجاري

2023/09/15 | 17:50 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن قيمة وحجم برنامجها الإنتاجي لشهر أيلول الجاري من عام 2023.وقال مدير عام الشركة عبد الرحمن عباس السامرائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" شركة أدوية سامراء هي إحدى شركات وزارة الصناعة المعادن وتمت المباشرة بتنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر أيلول الحالي والبالغ كلفته أكثر من (2) مليار و(130) مليون دينار عراقي والذي سيتم بموجبه تجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية بالمستحضرات الدوائية التي تنتجها الشركة وبمختلف أشكالها الصيدلانية من حبوب ومراهم وباودرات وأشربة والتي تعالج مختلف الأمراض والأمراض المزمنة".وأكد، أن" ملاكات الشركة الإنتاجية العاملة باشرت بتنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر أيلول الجاري الذي تم إعداده وفقاً للعقود المبرمة مع وزارة الصحة العراقية والوكالة التسويقية التخصصية لتجهيزهم بالمستحضرات الدوائية التي تنتجها الشركة"، لافتا، إلى أن" البرنامج يتضمن إنتاج أنواع من الحبوب النمطية والحديثة وبكميات تصل إلى أكثر من (2) مليون و(793) ألف شريط، فضلاً عن إنتاج (مليون) و(309) ألف قنينة من الأشربة المتنوعة المضادة لحساسية الجهاز التنفسي والسعال والمسكنة للآلام ولمختلف الفئات العمرية".وأضاف، أن" قسم المضادات الحياتية بدأ بإنتاج المعلقات الخاصة بالأطفال وبواقع أكثر من (100) ألف قنينة وفقاً لحاجة السوق المحلية إضافة إلى إنتاج أنواع من الباودرات بأشكالها المختلفة ساشيت والقنينة المتعددة الاستخدام"، مبينا، أن" هناك استعدادات لقسم المراهم لإنتاج أكثر من (529) ألف أنبوبة للسوق المحلية بعد أن تم تجهيزه بالمواد الأولية والمستلزمات كافة".