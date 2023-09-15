للأسبوع الثاني.. ضحايا "برج السرطان" يواصلون اعتصامهم في بعقوبة

2023/09/15 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، دخول اعتصام ذوي ضحايا برج السرطان أسبوعه الثاني في مدينة بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ"بغداد اليوم"، ان "اعتصام المصابين بالامراض السرطانية من جراء برج تابع لشركة للهاتف النقال في المفرق غرب بعقوبة مستمر للاسبوع الثاني على التوالي".

واضاف، أن "المعتصمين رفعوا 3 مطالب رئيسة، هي تفكيك كامل للبرج وابعاده خارج المنطقة بشكل نهائي وتعويض الأسر المتضررة واحالة المقصرين في تحويل البرج من محطة ثانوية الى رئيسة الى التحقيق ومن ثم الى المحاكمة".

وأشار الى ان "الاعتصام يمثل 24 أسرة منكوبة بالسرطان ضمن ازقة شعبي حول البرج"، لافتا الى ان"وفداً من هيئة الاتصالات والاعلام زار المعتصمين وتعهد بالماضي في الاستجابة لمطاليبهم المشروعة".

وكانت محافظة ديالى شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية متكررة، مطالبة بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بسبب تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.

فيما اتهم مدير بلدية مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبد الله الحيالي، أبراج شركة هاتف نقال في المحافظة بأنها سببت أمراضاً سرطانية ووفيات بين الأهالي في منطقة المفرق غربي بعقوبة.



