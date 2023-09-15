هل ازعج السوداني واشنطن بآخر قرار لصالح إيران؟

2023/09/15 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، ان واشنطن منزعجة من قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمن نزع أسلحة المعارضة الإيرانية.

وقال عودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "دستور العراق كان واضحا في منع اية انشطة معادية لدول الجوار من داخل العراق"، لافتا الى ان "ظروف البلاد الاستثنائية والاضطرابات وضعف المركز قادت الى بروز دور للعديد من الأحزاب والتنظيمات التي تدعي معارضتها لإيران ضمن إقليم كردستان".

وأضاف، أن "خطورة تلك الأحزاب هي امتلاكها أسلحة، واستغلال وجودها في الإقليم الذي هو جزء من خارطة العراق في شن هجمات وتمويلها في العمق الايراني ما يعني مخالفة دستورية اولا وزج هذه المناطق في صراعات اقليمية ودولية".

وأشار الى ان "أمريكا في عداء مع إيران وهي من تمول اغلب الأحزاب المعارضة لها سواء بالأسلحة او المال وهذه حقيقة لايختلف عليها اثنان"، لافتا الى ان "قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل الفوري والعمل على نزع أسلحة الأحزاب الإيرانية في الإقليم ازعج واشنطن التي كانت ترى فيها ورقة استنزاف ضد طهران".

وتابع، ان "قرار حكومة السوداني تدعمه كل القوى السياسية لانه ياتي حرصا على تفادي زج البلاد في محاور وصراعات دولية تخدم واشنطن واجندتها من خلال تحويل أراضي العراق الى ساحة للقتل والاضطرابات".

واقدم الجانب الإيراني على تحريك أسلحته الثقيلة باتجاه إقليم كردستان كاستعداد لانتهاء المهلة الممنوحة للعراق لنزع أسلحة وتفكيك مخيمات المعارضة الإيرانية المنتشرة في إقليم كردستان.

الا ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أكد التزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين، مما يعني عدم الحاجة لإجراء عملية عسكرية.

وكانت إيران حددت 16 أيلول موعداً نهائياً لقيام العراق بإبعاد المعارضة الإيرانية عن الحدود ونزع سلاحها.





المصدر: بغداد اليوم+وكالات