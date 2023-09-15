2023/09/15 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، الجمعة، عن زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً خلال شهر يوليو الماضي، وذلك رغم التحديات المتمثلة في انخفاض أحجام التجارة العالمية. وذكرت “إياتا“، في بيان، أن التجارة العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤ الطلب والتحديات الاقتصادية […]

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