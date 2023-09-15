2023/09/15 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

قال شهود وجماعات حقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في مسقط رأس الشابة مهسا أميني تحسبا لحدوث اضطرابات في الذكرى الأولى لوفاتها التي تحل غدا السبت. وأثارت وفاة أميني (22 عاما) أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها يوم 16 سبتمبر/ أيلول احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر، وتحولت إلى […]

ظهرت المقالة تشديد الإجراءات الأمنية بمدن إيرانية قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني أولاً على ايرث نيوز.