تشافي: سأغادر برشلونة في حالة واحدة

2023/09/15 | 20:25 - المصدر: واع

متابعة- واعأكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أنه لن يمثل أي مشكلة بالنسبة للنادي الكتالوني، فيما يخص عقده مع الفريق.وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" لقد تحدثت عن تمديد عقدي مع الرئيس وديكو، لكن بالنسبة لي الأداء هو المهم".وأضاف،" إذا لم تكن هناك أهداف واضحة في نهاية الموسم، فالأمر لا يستحق إبرام عقد طويل، الأمر هنا يتعلق بالأداء والفوز بالألقاب".وختم،" لن أمثل أي مشكلة لنادي برشلونة، عندما نرى أن استمراريتي كمدرب ليس أمرا صحيحا سأغادر، وسيتم إعلان تجديد عقدي خلال أيام قليلة بلا شك".وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن تشافي لديه اتفاق مع إدارة برشلونة على تمديد عقده الحالي مع النادي حتى عام 2025.