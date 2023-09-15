اكثر من 40 مليون مكالمة ورسالة اجريت خلال زيارة وفاة الرسول "ص"

2023/09/15 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، إجراء أكثر من 26 مليون مكالمة وإرسال أكثر من 16 مليون رسالة قصيرة عبر شبكات الهاتف النقال في مدينة النجف الاشرف خلال مراسيم إحياء وفاة النبي "ص".





وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً للبيانات الإحصائية لشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد فقد أجرى زائري مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف 26،583 مليون مكالمة هاتفية بدءاً من الـ12 وحتى الـ14 عشر من شهر أيلول الجاري، فضلاً عن إجراء 766،66 ألف مكالمة دولية".

واضافت: "كما أرسل الزائرون خلال نفس الفترة 16،204 مليون رسالة قصيرة SMS وكان معدل تناقل البيانات عبر الإنترنت المقدم من شركات الهاتف النقال بواقع 865 تيرابايت".

واشارت الى انه "في إطار مراقبة الطيف الترددي والمتابعة الميدانية لخدمات شركات الاتصال العاملة في البلاد، فقد نفذت الفرق الفنية للهيئة 2583 فحصا تقنيا بواسطة 29 فريقا ميدانيا والذي أخذ على عاتقه حل جميع الاختناقات التي تتعرض لها شبكة الاتصالات بصورة آنية".







