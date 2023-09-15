2023/09/15 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، ان عدد المستفيدات ضمن دفعة شهر ايلول لعام 2023 بلغ (523490) امرأة ببغداد والمحافظات، في احصائية هي الاعلى في تاريخ الحكومات العراقية.وأكد الاسدي في بيان تلقته ايرث نيوز ان “هذه الاحصائية هي ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة خلال المدة السابقة، متعهدا بالمضي بالعمل […]

ظهرت المقالة وزير العمل: اكثر من نصف مليون امرأة مشمولة باعانة الحماية الاجتماعية ضمن دفعة ايلول أولاً على ايرث نيوز.