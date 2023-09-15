2023/09/15 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق فريق الحشد الشعبي لكرة اليد فوزاً كبيراً على فريق واسط في اولى مبارياته لدوي الكرة الممتاز اليوم الجمعة. وتغلب الحشد الشعبي بنتيجة بلغت 60 مقابل 18 لواسط في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في قاعة الشهيد منذر علي شناوة (قاعة نادي الكرخ). واحكم فريق الحشد الشعبي سيطرته المطلقة على المباراة ولعبها بشكل […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يستهل مشواره بدوري اليد الممتاز بانتصار عريض أولاً على ايرث نيوز.