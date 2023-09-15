التجارة: إنتاجنا من الطحين التجاري نوعي ويضاهي المستورد

2023/09/15 | 20:45 - المصدر: واع

بغداد- واع- نصار الحاجأكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن إنتاجها من الطحين المحلي التجاري ذو مواصفات نوعية ويضاهي المستورد.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب خالد النداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الشركة العامة لصناعة الحبوب التابعة إلى وزارة التجارة أنجزت الخطوات الأساسية لإنجاح مشروع الطحين التجاري".وأضاف، أنه" يتم توزيع مادة الحنطة لأصحاب المطاحن التجارية وبإشراف الشركة العامة لتجارة الحبوب؛ لغرض توفير هذا المنتج المحلي المهم للمواطنين وأصحاب الأفران".ولفت، إلى أن" هنالك أربع مطاحن تجارية تعمل بطاقات استيعابية كبيرة لإنتاج الطحين التجاري وبيعه في السوق المحلية وبمواصفات نوعية تضاهي الطحين المستورد".